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深圳國際工業設計展揭幕

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「2021深圳國際工業設計大展」12月1日在深圳會展中心開幕，本屆展覽以「新棲息地—設計重塑生態原力」為主題，吸引6000餘件設計參展。圖為現場展出的一款按摩儀。（新華社）
「2021深圳國際工業設計大展」12月1日在深圳會展中心開幕，本屆展覽以「新棲息地—設計重塑生態原力」為主題，吸引6000餘件設計參展。圖為現場展出的一款按摩儀。（新華社）

2021第九屆深圳國際工業設計大展1日在深圳開幕。來自中國大陸、荷蘭、土耳其、日本、丹麥、義大利、英國等國家和地區的6000餘件設計產品在展覽現場亮相。

中新社報導，觀眾可試坐由荷蘭籍設計師設計的具有中國彝族服飾特色的馬扎；在華為UCD中心的全屋智能系統展示場景，隨著電動窗簾緩緩拉開，通過智能引擎感知推薦，觀眾可隨時切換家居和辦公環境；由三諾集團工業設計中心帶來的「文化茶」設計產品，將茶葉做成形象的中國漢字偏旁部首，吸引了不少觀眾駐足瞭解。

今年展出的工業設計產品內容覆蓋智能機器人、新能源及無人駕駛汽車、智能家電家居、文化創意、智慧醫療、美容個護等十餘個領域，海內外312家設計品牌企業聚焦國際前沿設計，圍繞新設計、新技術、新產業等進行產品展示。

德國iF設計大獎主席烏維·克雷默林（Uwe Cremering）在啟動儀式上通過視訊致辭稱，2021年，iF設計獎中國地區獲獎總數為1218項，其中深圳占398項，占比33%，連續10年位居中國大陸首位。

烏維·克雷默林認為，作為首個獲得聯合國教科文組織「設計之都」稱號的中國城市，深圳具備良好的設計土壤和堅實的產業基礎，正在為全球的創新設計人才提供廣闊的展示平台和發展空間，也讓深圳創意設計與新興產業更加融合。

今年展覽以「新棲息地—設計重塑生態原力」主題，設置全方位設計服務綜合展區、新興設計品牌展區、國際設計展區、新技術價值鏈合作展區、深圳設計中心展區、設計支持和推廣展區、設計創業及孵化展區七大展區，展現設計驅動創新鏈產業鏈融合發展成果。

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