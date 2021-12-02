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廣東消費規模 恢復近疫前水平

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「2021粵澳名優商品展」近日舉行，為促進經濟增添活力。圖為粵澳兩地網紅及知名主播進行現場直播。（中新社）
「2021粵澳名優商品展」近日舉行，為促進經濟增添活力。圖為粵澳兩地網紅及知名主播進行現場直播。（中新社）

廣東省十三屆人大常委會第三十七次會議30日審議「廣東省政府關於擴大內需市場情況的報告」。該報告指出，今年1月至10月，廣東省社會消費品零售總額3.64兆元（人民幣，下同），位居中國大陸第一，同比2020年增長12.5%，近兩年來平均增長1.6%，總體已基本恢復至新冠疫情爆發前水平。

中新社報導，該報告指出，在促進傳統消費提檔升級方面，廣東組織各市有計畫、有步驟的推進本地區步行街改造，廣州北京路步行街獲評為大陸「全國示範步行街」，深圳東門步行街加快改造提升；發布廣東商圈消費地圖，認定廣東首批6個省級示範特色步行街（商圈）。

至於培育新型消費方面，廣東開展「2021全國網上年貨節」，促銷品牌數超4萬個，網絡成交額超3000億元；組織第三屆「雙品網購節」，打造「粵品越優」廣東品牌矩陣，實現全省網絡零售額近2000億元，同比增長約30%；支持企業在南沙開展跨境電商直播活動，今年1月至9月共驗放該模式進口商品94.9萬件。

此外，廣東構建「信用+大數據」監管新模式，引入信用約束機制並在中國大陸率先推行產品質量信用評價及分類監管措施；加強平台經濟監管，督促40家重點平台企業依法誠信經營，對入駐「美團外賣」「餓了麼」平台的37.3萬家入網餐飲服務提供者開展網絡監測。

廣東省發展和改革委員會主任鄭人豪在作報告時稱，廣東將研究推動形成「高質量產業+較高收入+合理消費」經濟發展模式，從源頭上解決消費能力不足問題；建立廣東省職工勞動收入增長與經濟增長協調的體制機制；積極實施擴大中等收入群體行動計畫，推動廣東省城鄉居民收入增速不低於GDP增速，壯大重點消費群體。

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