前11月 陸35家房企銷售額逾千億人民幣

中指研究院企業事業部負責人劉水在11月30日晚舉辦的中指企業研究成果月度分享會指出，今年前11月，大陸有35家房企銷售額超千億元（人民幣，下同），151家房企銷售額超百億元。其中，碧桂園超7000億元，萬科、融創、保利超5000億元，恒大超4000億元。

中新社報導，劉水稱，今年前11個月，中國大陸房企各陣營增速分化，呈橄欖型特徵，其中300億元至500億元企業增速最快。中指研究院數據顯示，前11個月，1000億元以上超級陣營共35家，銷售額增長率均值為6.2%。第一陣營（500億元至1000億元）共27家，銷售額增長率均值為11.1%。第二陣營（300億元至500億元）有30家企業，銷售額增長率均值為16.0%；第三陣營（200億元至300億元）和第四陣營（100億元至200億元）分別為29家和30家，銷售額增長率均值分別為9.8%和9.4%。

中指研究院數據顯示，前11個月，中國大陸房企銷售業績三強的門檻值為5495.0億元，較上年下降8.8%；十強房企門檻值為2667.0億元，較上年增長8.7%；三十強房企門檻值為1162.3億元，較上年增長7.3%；五十強房企門檻值700.0億元，較上年下降2.8%；百強房企門檻值為273.5億元，較上年增長1.3%。

房企拿地方面，劉水指出，受集中供地城市影響，前11個月一、三、四線城市拿地面積占比上升。

從城市等級分布來看，50家代表房企前11個月在一線和三、四線城市投資面積占比上升。其中一線城市拿地面積占比上升1.2個百分點，三、四線城市拿地面積上升1.8個百分點。

從城市群分布看，前11月50家代表房企在長三角、成渝和京津冀城市群拿地面積占比均有所上升，房企拿地關注熱點區域城市趨勢顯著。相較前10月，拿地面積前十城市保持不變。50家代表房企拿地面積前十城市，杭州累計拿地面積位列第一，重慶和長沙占據二、三位，續以累積優勢保持前三。