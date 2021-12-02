上海技能人才 去年平均工資逾13萬人民幣

上海市人力資源和社會保障局12月1日發布的企業技能人才市場工資價位顯示，2020年，技能人才平均工資為13.55萬元（人民幣，下同），高於全市平均工資水平。

中新社報導，企業技能人才市場工資價位數據來源於大陸人社部統一部署開展的企業薪酬調查。2021年，上海共調查企業3668戶，涵蓋國有、外資、私營等各種經濟類型，以及製造業、交通運輸倉儲和郵政業、信息傳輸軟件和信息技術服務業等各門類行業的大、中、小微型企業。其中，調查取得大陸國家職業資格證書、在生產服務一線崗位工作、2020年全年正常出勤的技能人才，包括高級技師、技師、高級工、中級工和初級工19.85萬人。

技能人才市場工資價位數據指技能勞動者在2020年取得的全部工資性收入，包括基本工資、獎金、津貼、補貼、加班工資等。將每個技能人才的工資排序，處於90%位置的技能人才工資為高位數，處於50%位置的為中位數，處於10%位置的為低位數。

2020年，技能人才平均工資為13.55萬元，比本市全口徑城鎮單位就業人員平均工資（12.41萬元）多1.14萬元。高技能人才平均工資為17.07萬元，比全市平均工資多4.66萬元。

技能的等級越高，工資水平越高。從中位數看，2020年高級技師為18.70萬元，技師為16.27萬元，高級工為14.10萬元，中級工為11.76萬元，初級工為8.92萬元。

隨著工作經驗日益豐富，工資水平也持續提升，在56周歲以上年齡段達到最高，平均工資為19.14萬元。

製造業的技能人才人數較多，占全部技能人才總數的41.4%。2020年，製造業中從事普通管理崗位的人員工資中位數為10.25萬元。

從行業來看，電力熱力燃氣以及水生產和供應業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業技能人才工資水平比較高，工資中位數分別為23.10萬元、14.76萬元和12.89萬元，比全部技能人才工資中位數（11.39萬元）分別高出11.71萬元、3.37萬元和1.50萬元。