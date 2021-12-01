特斯拉副總裁陶琳：上海工廠供應鏈90%已本地化

特斯拉全球副總裁陶琳表示，特斯拉上海超級工廠今年預期達成年生產50萬輛汽車的目標，且「上海廠90%以上的供應鏈已本地化」。

陶琳1日接受智庫中國電動汽車百人會專訪時表示，特斯拉上海超級工廠生產效率非常高，且已經實現超過90%的供應鏈本土化，特斯拉在推動本土零部件公司成長方面也發揮積極作用，「借助特斯拉的全球化布局，一定程度上也可以帶動供應鏈企業提升國際化競爭力。」

特斯拉上海超級工廠今年前9個月生產30萬輛汽車。盡管全球晶片短缺，但特斯拉上海廠第3季仍出現了交貨高峰。在特斯拉第3季財報中，上海超級工廠的潛在年產能超過45萬輛Model 3和Model Y，而美國加州的弗里蒙特工廠的年產能高達60萬輛。

路透報導，上海工廠除了滿足大陸國內的需求外，還會為在德國和日本等外國市場生產旗下Model 3型轎車和Model Y型SUV。

不久前，特斯拉上海工廠還獲得了人民幣12億元的投資，用於最新一輪擴建，以提高該工廠的產能。升級完成後，特斯拉中國上海廠的產能將提高到每年100萬至150萬輛。