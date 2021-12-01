李克強主持國常會 祭三策略穩經濟

為維持中國大陸經濟穩定發展，大陸國務院總理李克強1日主持國務院常務會議，就保障中小企業、農民工生計和職業培訓三個項目作出部署。該會議指出，十四五時期，要加強高技能人才培養，提升高校畢業生等重點群體就業創業能力，培訓農民工3,000萬人次以上。

新華社報導，大陸國務院1日召開國務院常務會議，由李克強主持，會議上部署清理拖欠中小企業帳款和保障農民工工資及時足額支付的措施，並審議通過「十四五」職業技能培訓規劃。

會議表示，要按照保市場主體要求，依法依規加大對拖欠中小企業帳款的整治力度，包括嚴格執行《保障中小企業款項支付條例》，整治濫用市場優勢地位惡意拖欠帳款行為，以及大企業應在年度報告中公佈逾期未支付中小企業款項，和壓實地方屬地和部門監管責任、強化長效機制建設等。

在保障農民工方面，會議強調，保障農民工及時足額拿到工資，是關係農民工家庭基本民生的大事，要以工程建設特別是政府性投資和國企項目為重點，全面核查保障農民工工資支付制度落實情況。

人才發展上，會議指出，十三五期間，大陸展開職工、農民工、貧困勞動力等補貼性培訓近1億人次，面對十四五期間，要進一步堅持就業導向、適應市場需求，支持各類職業院校和職業培訓機構開展培訓，發揮企業培訓主體作用，健全職工技能培訓機制。

會議指稱，十四五期間，要加強高技能人才培養，提升高校畢業生等重點群體就業創業能力，培訓農民工3,000萬人次以上。