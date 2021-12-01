劉鶴喊話：對明年中國經濟 充滿信心

中國大陸國務院副總理劉鶴11月30以視訊方式出席第九屆中歐論壇漢堡峰會時表示，對明年中國大陸的經濟充滿信心，將為中小企業和外資企業創造更好環境。

據新華社報導，劉鶴說，今年以來，中國經濟持續恢復，增長、就業、物價、國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標。展望明年，中國大陸將保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，在激發微觀主體活力方面下更多功夫，為市場創造良好預期。

劉鶴還表示，過去40多年的經驗讓中國大陸認識到，中國經濟成功發展必須堅持改革開放。明年將以擴大市場准入和促進公平競爭為重點，營造更好的營商環境。

劉鶴指出，中歐作為兩大主要經濟體和世界經濟復甦的兩大動能，後疫情時代雙方應繼續加強經貿務實合作，共同推動綠色低碳轉型，共同深化貿易投資合作，共同維護供應鏈安全暢通，共同推進亞歐互聯互通建設。中歐應當通過對話和討論增進相互理解，力爭在一些普遍關心的問題上取得共識。