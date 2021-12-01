徐旭東表態反台獨 中國大陸官媒：值得肯定！但要觀其行

遠東集團董事長徐旭東日前表態反對台獨，堅持一中的立場，中國大陸官媒表示，徐旭東的表態「值得肯定」，但「聽其言，更要觀其行」。

中國大陸官媒中央廣播電視總台台海之聲發表評論指出，徐旭東公開表示反對台獨，說明他對以前支持台獨的錯誤行徑有了檢討，有改過自新的意願，這一點是順應大勢作出的明智之舉。

接著文章稱，台灣遠東集團想要得到兩岸同胞的真心認同，就必須徹底拋棄做「兩面人」、「變色龍」的幻想，不再支持「台獨」頑固分子，避免再讓自己成為「台獨」的幫兇。只有這樣，才能讓人相信徐旭東的表態是真的支持「九二共識」和「一個中國原則」，而不是為了維護在中國大陸利益使出的權宜之計。

文章強調，「相對於台灣遠東集團董事長徐旭東的表態，我們更注重著眼於未來，看他們的行動。一方面，他們要真正停止對島內『台獨』分子的政治資金捐助，從源頭上打擊其謀『獨』囂張氣焰」。另方面，應發揮自身影響力，積極推動兩岸民眾和企業交流交往，帶動更多在中國大陸經營的台灣企業，堅決反對民進黨當局的兩岸脫鉤的伎倆。

文章最後還稱，只要廣大台胞、台企明辨是非、站穩立場，堅決與「台獨」劃清界限，就一定能抓住中國大陸提供的龐大機遇，實現自身更大發展。