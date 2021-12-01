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對岸不滿獨立自主國家發言？ 黃珊珊今年缺席雙城論壇

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
去年雙城論壇以視訊進行，當時台北市長柯文哲（背影左二揮手者）、副市長黃珊珊(右二)等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互致意。本報資料照片
去年雙城論壇以視訊進行，當時台北市長柯文哲（背影左二揮手者）、副市長黃珊珊(右二)等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互致意。本報資料照片

台北上海雙城論壇今天登場，不過因北市副市長黃珊珊日前在臉書上寫到「台灣是一個獨立自主的國家」，疑似讓對岸不滿，據了解，黃珊珊今天下午確定不出席今年雙城論壇，會在市府開防疫等會議。

台北、上海雙城論壇今天下午兩點半在晶華酒店登場，黃珊珊日前在臉書提到台灣是國家，是獨立自主的國家，被質疑跟柯文哲說不要牽扯意識形態不同調，再度勾起兩岸敏感的政治神經，柯文哲先前也緩頰，強調這次雙城論壇，「我把它定義成解決兩岸人民重要民生議題」。

就在雙城論壇舉辦倒數，傳出對岸不滿黃珊珊發言，儘管去年雙城論壇是由黃珊珊專題演講，不過今天黃珊珊確定不出席雙城論壇。

是否因對岸關係令黃珊珊缺席？北市府回應表示，歷年雙城論壇出席都是兩市對等規格，不一定三副市長都到，今年北市府是由另名副市長蔡炳坤專題演講，副市長黃珊珊不會出席。

雙城論壇 黃珊珊 北市

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