樂見雙城論壇登場 朱立倫批有綠營市長動不動抹紅反中

台北、上海雙城論壇今天下午登場，台北市長柯文哲和上海市長龔正視訊同台。媒體上午詢問國民黨主席朱立倫，擔不擔心民眾黨搶走兩岸話語權？朱說，他一向贊成兩岸交流，尤其是民間、城市等非政治性交流。城市的交流絕對是正面的，不要用這麼狹隘的眼光去看待。

朱立倫今早在新北市汐止宣講公投前受訪時說，他一向對於兩岸交流，尤其是針對於非政治性的一些交流、民間的交流、城市的交流都非常的贊成。台北跟上海城市論壇，不管是談論新經濟議題，或是重要的城市與城市交流議題，他都正面以對，而且積極的歡迎。

朱立倫表示，他也期待不只台北跟上海，台灣各個城市跟大陸各個城市的交流也都應該趕快恢復，大家不覺得兩岸多一些對話，少一些衝突；多一些正向，少一些惡意，會好很多嗎？

朱立倫指民進黨某些城市的市長，動不動永遠都是用惡意的方式、用抹紅的方式、用反中的方式來對待。請問對這個城市裡面，所有的台商或在大陸求學的學生，或者是需要兩岸交流的同胞是正面的嗎？只有透過交流，城市的交流絕對是正面的。

台北、上海雙城論壇下午登場，對於是否擔心民眾黨搶走兩岸話語權的問題，朱回應，不要用這麼狹隘的眼光看待。民進黨都是用狹隘的眼光看事情，只要別黨做的都是壞事。他的角度是只要對台灣有利、對人民有利，就是好事。