中國大陸內蒙古新增91例確診 與以往本土病例無關
中國大陸國家衛健委通報，昨日新增本土病例達91例，均在內蒙古呼倫貝爾市，另有境外輸入病例22例。
中國大陸國家衛健委疾控二級巡視員崔鋼11月30日表示，經病毒基因組測序結果顯示，本次疫情與既往本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入源頭引發的疫情。
崔鋼指出，目前疫情在滿洲里市已出現小範圍的家庭、居民社區和學校聚集性病例，當地疫情的社區傳播風險較高，流出的風險人員排查工作正在進行中。
據中國大陸國家衛健委通報，昨日中國大陸還新增無症狀感染者14例，其中境外輸入12例；本土2例，均在內蒙古呼倫貝爾市；當日轉為確診病例3例。
截至昨日止，現有確診病例868例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例9萬8,824例。
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