中國大陸日增91例本土新冠確診 研判由帶病毒境外貨物引發

據中國大陸國家衛健委通報，11月30日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例113例。其中境外輸入病例22例，本土病例91例，當日本土病例均在內蒙古呼倫貝爾市。

自11月27日傳出這波疫情以來，截至11月30日24時，內蒙古現有本土確診病例132例。

中國大陸國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼在30日下午舉行的記者會上表示，內蒙古呼倫貝爾市近期發生的本土聚集性疫情，病毒基因組測序結果顯示，與既往中國大陸本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入源頭引發的疫情。

內蒙古這波疫情主要集中在呼倫貝爾市下轄的滿洲里。中新社報導，滿洲里市政府副市長、公安局局長王濤表示，本次疫情最初發現的3名病例均有接觸進口貨物的可能。

王濤稱，經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮中國大陸國家疾控中心病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，通過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

截至11月30日，中國大陸現有確診病例868例，其中重症病例8例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬2,228人。