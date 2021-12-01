快訊

新北北部地區後備指揮部驚傳鋼瓶爆炸 5軍人受傷送醫

直播／多名受害女子聯絡 高嘉瑜數度哽咽：我很蠢很丟臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸日增91例本土新冠確診 研判由帶病毒境外貨物引發

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
在傳出這波本土疫情後，滿洲里隨即展開全面核酸檢測。 中新社
在傳出這波本土疫情後，滿洲里隨即展開全面核酸檢測。 中新社

據中國大陸國家衛健委通報，11月30日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例113例。其中境外輸入病例22例，本土病例91例，當日本土病例均在內蒙古呼倫貝爾市。

自11月27日傳出這波疫情以來，截至11月30日24時，內蒙古現有本土確診病例132例。

中國大陸國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼在30日下午舉行的記者會上表示，內蒙古呼倫貝爾市近期發生的本土聚集性疫情，病毒基因組測序結果顯示，與既往中國大陸本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入源頭引發的疫情。

內蒙古這波疫情主要集中在呼倫貝爾市下轄的滿洲里。中新社報導，滿洲里市政府副市長、公安局局長王濤表示，本次疫情最初發現的3名病例均有接觸進口貨物的可能。

王濤稱，經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮中國大陸國家疾控中心病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，通過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

截至11月30日，中國大陸現有確診病例868例，其中重症病例8例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬2,228人。

疫情 內蒙古

延伸閱讀

日本出現首例Omicron確診 匡列70名密切接觸者

大陸製造業PMI 重返擴張

瑞昱葉氏家族投資 炬芯登科創板

凱博觀點／留意大陸財稅管控新措施

相關新聞

有無統一時間表？陸學者：最晚在2050年前後

廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會理事鄭劍近期受媒體專訪時表示，「統一是可以預見的」，他並稱「2050年前後大概...

中國大陸日增91例本土新冠確診 研判由帶病毒境外貨物引發

據中國大陸國家衛健委通報，11月30日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例113例。其中境外輸入病例22例，本土病例91例，當...

雷軍確定出蓆驍龍峰會 小米可能拿下高通年度旗艦芯片首發

集微網報導，高通年度大戯——2021年驍龍技術峰會將於北京時間12月1日早上7點開幕。作爲一年一度驍龍峰會的關注焦點，新一代驍龍旗艦芯片即將亮相、

成渝氫燃料物流車 2025投入千輛

「成渝氫走廊」啟動暨氫燃料電池物流車首發儀式30日同時在成都市、重慶市九龍坡區以及內江市三地舉行。2025年前，川渝兩地...

四川白鶴灘水電站 4號機組投產

11月19日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的白鶴灘水電站4號機組，完成72小時試運行，正式移交電...

溫州至米蘭 貨運航班起飛

11月29日，一架東方航空空中巴士A330-200「客改貨」寬體飛機，滿載25.8噸貨物，由僑鄉—浙江溫州龍灣國際機場（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。