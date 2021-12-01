林書豪回歸CBA北京首鋼男籃：回中國打球就像回家
據大陸《觀察者網》報導，北京首鋼男籃11月30日下午宣布，外援林書豪已完成所有註冊手續，將在本賽季第二階段的比賽中為球隊征戰。報導稱，這是林書豪第二次以北京首鋼隊員身分亮相CBA（中國男子籃球職業聯賽，Chinese Basketball Association）賽場。
報導指出，林書豪今年夏天就與球隊達成簽約意向，但由於感染新冠後的隔離，身體狀態一直沒能達到最佳，因此沒能趕上本賽季CBA的第一階段比賽。
北京首鋼男籃表示，林書豪在隔離期滿後，刻苦加練，抓緊時間找回身體狀態和比賽感覺，如今終於等到了歸來的時刻。
林書豪30日中午也在個人微博宣布這項消息，他並說：「回中國打球就像回家」。
《觀察者網》表示，林書豪2020年9月宣布離開CBA後，經歷了一段不順，一直未能如願重返NBA。同年11月，CBA聯盟因未按規定穿著贊助商裝備，宣布對一批球員的罰款，其中林書豪被罰人民幣55萬元。
今年8月，林書豪從美國前往中國途中感染新冠，隨後在上海接受治療。有北京媒體報導稱，林書豪的身體狀態越來越好，近期已經參加了球隊的完整訓練。本賽季，北京首鋼以8勝5負的成績，暫時排在聯盟第九位。
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