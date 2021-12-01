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大摩：美國控管技術 陸半導體被迫土法鍊鋼

集微網 / 集微網

日前摩根士丹利報告指出，美國對中國半導體産業技術出口仍存在「選擇性控制」。與此同時，中國的功率半導體産業在發展碳化矽（SiC）本地化供應方面又向前邁進了一步。

美國商務部11月24日以出於對國家安全的擔憂，將中國杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術等12家中企列入出口管制清單。

這與大摩預估的「選擇性控制」情況一致，即特定敏感技術，例如5G、超級電腦、14納米制程等技術，仍被限制向中國出口。就國科微的超級電腦芯片供應鏈影響而言，大摩認爲，對提供設計服務的世芯-KY以及代工的台積電影響有限。

在美國限制技術出口的同時，中國正積極發展本土半導體産業，據中國露笑科技表示，2022到2024年將向天域半導體（TYSiC）供應15萬個6英寸碳化矽基板。

中國芯片製造龍頭中芯國際（SMIC）公告，中國國家集成電路基金（大基金）二期將注資5.313億美元入股中芯深圳。據悉，中國大基金二期目前持股中芯北京24.49％、中芯上海16.77％和中芯深圳16.7％。

中芯 美國 深圳

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