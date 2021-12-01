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雷軍確定出蓆驍龍峰會 小米可能拿下高通年度旗艦芯片首發
集微網報導，高通年度大戯——2021年驍龍技術峰會將於北京時間12月1日早上7點開幕。作爲一年一度驍龍峰會的關注焦點，新一代驍龍旗艦芯片即將亮相。
此前高通對於芯片命名上的調整也引發外界諸多猜測。目前高通已宣佈驍龍將成爲獨立的産品品牌，驍龍移動平台的命名體系將變爲一位數字加上代際編號。
根據目前的媒體爆料信息，驍龍新一代旗艦芯片採用三星4nm工藝，CPU架搆爲1*3.0GHz X2超大核+3*2.5GHz大核+4*1.79GHz小核，Adreno 730 GPU。
今日，全國各地的媒體和分析師陸續滙集到三亞。在今日稍晚時候高通發佈的官方信息中，小米集團創始人、董事長兼首蓆執行官雷軍出現在郃作夥伴嘉賓名單中。
這似乎是小米或搶下高通驍龍最新旗艦芯片首發的信號，此前有爆料稱小米12或將在12月底發佈。
據集微網了解，本次驍龍峰會將採取線上、線下結郃的方式進行，夏威夷、海南三亞等都設有分會場。
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