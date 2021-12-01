全球婚禮蜜月島論壇 共商疫後發展

2021第三屆GWHI三亞全球婚禮蜜月島嶼論壇29日開幕，來自峇里島、庫克群島、大溪地、塞席爾、斐濟、夏威夷等21個國家和地區的婚慶旅遊業界代表齊聚海南三亞，探討疫後行業發展前景。

中新社報導，新冠疫情重創全球旅遊業，婚慶行業也受到極大影響。GWHI全球婚禮蜜月島嶼論壇理事長、北京婚道婚嫁產業研究院院長史康寧認為，疫情對婚慶蜜月旅遊市場的影響不意味著市場消失，而是「被積存了」，當這部分存量隨著疫情的消退被釋放出來的時候，行業需要做好充足準備。

夏威夷旅遊觀光局駐華代表處市場總監張躍建議各個島嶼婚禮目的地根據各自特色，深挖目標客群需求，匹配開發不同產品。

馬爾地夫禧亞（Sun Siyam）酒店集團大中華區市場銷售總監馬文龍說，「我們注意到很多新人想要對自己婚禮有掌控性，他們不希望自己只是婚禮上的演員」。得益於這種掌控性以及私密性等因素，馬爾地夫「捕捉」到了再婚等小眾客群，使得當地業態獲得拓展。

庫克群島國家旅遊局代表方銘建議，現代社會結婚率下降，離婚率卻攀升。其中滋生的機會就是大家可開發課程，重塑人們對愛情的信心。全球婚禮蜜月島嶼業界可聯合起來組成「戀愛同盟」，推介「婚戀信心課程」，增強人們對愛情的信心。

在開發「愛情旅程」方面，如客人「木婚」（結婚5周年）時，去泰國知名的木屋，「金婚」（結婚50周年）則可選擇由礦山改造的旅遊區，可滿足新婚夫婦需求，也能兼顧老夫老妻願望。

對此，「結婚產業觀察」組織的創辦人鄭榮翔建議，蜜月島嶼的婚禮蜜月產品應該改變產品的定位，以「婚禮蜜月禮品」的角度開發。鄭榮翔說，產品更多是自己在消費，把婚禮或者結婚周年紀念這個活動當做禮品，它就有贈送的概念，子女可送給父母，父母可送給孩子，無形中就擴大消費群體。