兩岸專家學者：鄉村是合作藍海 為兩岸新農人搭橋

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導
第九屆海峽青年節系列活動之一的村村「young」力量「兩岸新農人對話」。（中新社）
第九屆海峽青年節系列活動之一的村村「young」力量「兩岸新農人對話」。（中新社）

第九屆海峽青年節系列活動之一的村村「young」力量「兩岸新農人」短視頻大賽暨鄉村振興高峰論壇日前在福建省福清市舉行。兩岸專家學者指出，鄉村成為兩岸青年合作的藍海，呼籲為兩岸從事農業活動的年輕人搭建交流合作平台。

中新社報導，廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅認為，台灣自上世紀90年代初期即提出「富麗鄉村」建設；大陸當前將實施鄉村振興作為經濟社會發展重大戰略任務，有巨大市場需求和廣闊舞台，具有成本較低等後發優勢，兩岸新農人可在農業生產現代化、農業經營現代化和農業業態創新等進行密切合作和交流。

唐永紅指出，當下大陸民眾更注重綠色、環保、安全、健康，智慧消費、數位消費、智慧支付和智慧購物成為主流，為農業業態創新帶來強大的市場需求，在後疫情時期，應為兩岸從事農業活動年輕人搭建交流合作平台。「台灣新農人需具備大陸市場知識，瞭解市場品類和消費者需求的變化，才能發現市場需求缺口。」

金門大學教授劉燈鐘表示，兩岸新農人攜手合作，用科技賦能農業大有可為，包括農業電商、灌溉給水、無人機、自動化機械和精准農業，予以農業發展得到更多助力；用創意文化包裝農產品，活化老舊農舍，讓農村再生，「點點滴滴都可以成為一道靚麗風景」。

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