聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫州至米蘭 貨運航班起飛
11月29日，一架東方航空空中巴士A330-200「客改貨」寬體飛機，滿載25.8噸貨物，由僑鄉—浙江溫州龍灣國際機場（下稱溫州機場）直飛義大利米蘭。標誌著溫州至義大利米蘭的國際貨運航線正式開通。
此次開通的溫州直飛義大利米蘭國際貨運航班計劃為每周執飛兩班、四架次。這是溫州機場第一條國際貨運航線，是浙江省內唯一飛往義大利的「客改貨」航線。
據溫州機場相關負責人表示，本次出港貨物主要以800箱中國生產的新冠病毒抗原檢測試劑為主，另有服裝、鞋類、不銹鋼製品等。
義大利米蘭作為溫州籍僑胞主要聚集地區之一，一直以來與溫州保持著緊密的經濟、商業和文化交流。該國際貨運航線的開通，既打通了溫州面向歐洲的航空物流通道，提升溫州機場遠程洲際貨運航線運力，為正在建設的溫州航空物流園區吸引快遞、物流、貿易等企業入駐提供了空運網絡支撐，同時有利於促進溫州航空物流和跨境電商業務發展。
今年年內，溫州機場集團將再開通美國洛杉磯和日本東京兩條國際貨運航線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言