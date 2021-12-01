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溫州至米蘭 貨運航班起飛

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

11月29日，一架東方航空空中巴士A330-200「客改貨」寬體飛機，滿載25.8噸貨物，由僑鄉—浙江溫州龍灣國際機場（下稱溫州機場）直飛義大利米蘭。標誌著溫州至義大利米蘭的國際貨運航線正式開通。 　　

此次開通的溫州直飛義大利米蘭國際貨運航班計劃為每周執飛兩班、四架次。這是溫州機場第一條國際貨運航線，是浙江省內唯一飛往義大利的「客改貨」航線。

據溫州機場相關負責人表示，本次出港貨物主要以800箱中國生產的新冠病毒抗原檢測試劑為主，另有服裝、鞋類、不銹鋼製品等。 　

義大利米蘭作為溫州籍僑胞主要聚集地區之一，一直以來與溫州保持著緊密的經濟、商業和文化交流。該國際貨運航線的開通，既打通了溫州面向歐洲的航空物流通道，提升溫州機場遠程洲際貨運航線運力，為正在建設的溫州航空物流園區吸引快遞、物流、貿易等企業入駐提供了空運網絡支撐，同時有利於促進溫州航空物流和跨境電商業務發展。 　　

今年年內，溫州機場集團將再開通美國洛杉磯和日本東京兩條國際貨運航線。

義大利 機場 航線

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