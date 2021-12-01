全球最大光伏綠氫 新疆庫車啟建

中國石化30日宣布中國首個萬噸級光伏綠氫示範項目—中國石化新疆庫車綠氫示範項目正式啟動建設。這是全球在建的最大光伏綠氫生產項目，投產後年產綠氫可達2萬噸，對推動綠氫產業鏈發展、推進能源產業轉型升級、促進新疆地區經濟社會發展、保障國家能源安全具有重要意義。

中國石化介紹，新疆庫車綠氫示範項目是中國國內首次規模化利用光伏發電直接製氫的項目，總投資近30億元（人民幣，下同），主要包括光伏發電、輸變電、電解水製氫、儲氫、輸氫五大部分。項目預計2023年6月建成投產，生產的綠氫將供應中國石化塔河煉化，替代現有天然氣化石能源制氫。預計每年可減少二氧化碳排放48.5萬噸，將為當地GDP年均貢獻1.3億元、創造稅收1800餘萬元。

中國石化表示，氫能是最具發展潛力的清潔能源之一，對推動能源轉型、促進全球經濟可持續發展意義重大。綠氫是通過太陽能、風能等可再生能源製取，生產過程中基本不產生溫室氣體，從源頭上杜絕了碳排放，是真正的清潔能源，被稱為「零碳氫氣」。中國可再生資源豐富，綠氫製取潛力巨大，未來發展前景廣闊。