四川白鶴灘水電站 4號機組投產

11月19日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的白鶴灘水電站4號機組，完成72小時試運行，正式移交電廠投入商業運行。至此，總部位於四川省德陽市的東方電機，順利實現了白鶴灘項目投產發電「任務過半」。

白鶴灘水電站裝機總容量1600萬千瓦，左右兩岸分別安裝8台100萬千瓦水電機組，左岸8台100萬千瓦機組均由東方電機研製。4號機組是白鶴灘水電站第6台投產發電機組，也是三峽集團長江幹流第100台投產發電機組。6台機組的聯合運行，將為今冬明春能源保供，服務碳達峰、碳中和目標，提供源源不斷的清潔能源。

白鶴灘百萬千瓦水電機組複雜性和難度，遠大於世界上已有機組。東方電機充分總結三峽、溪洛渡等機組的研製經驗，深入開展科研攻關和關鍵部件試製，形成了一系列自主智慧財產權和核心技術，成功研製白鶴灘精品水電機組，實現了大陸高端裝備製造的重大突破，引領世界水電進入無人區。

東方電機自主研製的白鶴灘全球單機容量最大功率百萬千瓦水輪發電機組，具有100%自主智慧財產權，實現了100%自產化。其中，水輪機原型效率96.69%，實現了效率與強度的最佳匹配，世界領先；發電機額定效率超過99%，世界最高；發電機核心部件採用數位化車間製造，產品質效大幅提升。所有產出重大部件和投運機組精品率100%，開創巨型水電機組溫差控制和擺度水平新紀元。