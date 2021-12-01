成渝氫燃料物流車 2025投入千輛

「成渝氫走廊」啟動暨氫燃料電池物流車首發儀式30日同時在成都市、重慶市九龍坡區以及內江市三地舉行。2025年前，川渝兩地將投入約1000輛氫燃料物流車。

中新社報導，四川、重慶目前已累計投入運營氫燃料電池汽車440輛，建成加氫站15座，「成渝氫走廊」已初見雛形。未來2年內，將有400輛氫燃料物流車分批投入「成渝氫走廊」。此外，川渝兩地還將配套建設加氫站，在四川涼山、攀枝花、雅安以及重慶潼南、長壽等地建立氫氣供應基地。

攜手打造「成渝氫走廊」是四川和重慶推動成渝地區雙城經濟圈建設，助力實現「碳達峰、碳中和」目標，根據雙方產業基礎和資源禀賦作出的重要決策。2020年6月，兩地經信部門首提「氫走廊」；2020年9月，四川省經濟和信息化廳印發「四川省氫能產業發展規劃（2021-2025年）」，提出「成都—內江—重慶發展軸」，發揮成都氫能產業發展核心作用，帶動沿線城市氫能應用、燃料電池汽車製造及汽車配件、氫能軌道交通裝備產業發展，與重慶深化互補合作，共同打造「成渝氫走廊」。

「成渝氫走廊」總體規劃2條城際線路和1條直達干線。其中，城際線路圍繞成都至重慶主幹線，輻射成都、德陽、眉山、資陽以及川南及渝西、川東北及渝東北城市群，連接成都天府國際機場、德陽重裝基地、自貢國家骨幹冷鏈物流基地和西南（自貢）國際陸港、重慶九龍坡汽配集散基地等支線；直達幹線則沿成安渝高速，形成貫通成渝中部城市群的氫能快捷運輸線。

成都億華通動力科技有限公司總經理郝再生表示，隨著國內技術、自主配套逐步提升，氫燃料電池的成本較以前下降約60%，已進入商業化初期，未來，氫燃料電池批量生產後，成本還會大幅下降。

四川省經濟和信息化廳黨組成員、副廳長伍定表示，下一步，川渝兩地將繼續推進氫能及燃料電池汽車產業發展，開展核心技術攻關，完善上下游產業鏈，打造立足成渝、輻射西部的氫能及燃料電池產業發展高地。