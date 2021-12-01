聽新聞
test
0:00 / 0:00

成渝氫燃料物流車 2025投入千輛

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「成渝氫走廊」啟動暨氫燃料電池物流車首發儀式30日同時在成都市、重慶市九龍坡區以及內江市三地舉行。2025年前，川渝兩地將投入約1000輛氫燃料物流車。 　　

中新社報導，四川、重慶目前已累計投入運營氫燃料電池汽車440輛，建成加氫站15座，「成渝氫走廊」已初見雛形。未來2年內，將有400輛氫燃料物流車分批投入「成渝氫走廊」。此外，川渝兩地還將配套建設加氫站，在四川涼山、攀枝花、雅安以及重慶潼南、長壽等地建立氫氣供應基地。 　

攜手打造「成渝氫走廊」是四川和重慶推動成渝地區雙城經濟圈建設，助力實現「碳達峰、碳中和」目標，根據雙方產業基礎和資源禀賦作出的重要決策。2020年6月，兩地經信部門首提「氫走廊」；2020年9月，四川省經濟和信息化廳印發「四川省氫能產業發展規劃（2021-2025年）」，提出「成都—內江—重慶發展軸」，發揮成都氫能產業發展核心作用，帶動沿線城市氫能應用、燃料電池汽車製造及汽車配件、氫能軌道交通裝備產業發展，與重慶深化互補合作，共同打造「成渝氫走廊」。 　　

「成渝氫走廊」總體規劃2條城際線路和1條直達干線。其中，城際線路圍繞成都至重慶主幹線，輻射成都、德陽、眉山、資陽以及川南及渝西、川東北及渝東北城市群，連接成都天府國際機場、德陽重裝基地、自貢國家骨幹冷鏈物流基地和西南（自貢）國際陸港、重慶九龍坡汽配集散基地等支線；直達幹線則沿成安渝高速，形成貫通成渝中部城市群的氫能快捷運輸線。 　　

成都億華通動力科技有限公司總經理郝再生表示，隨著國內技術、自主配套逐步提升，氫燃料電池的成本較以前下降約60%，已進入商業化初期，未來，氫燃料電池批量生產後，成本還會大幅下降。 　　

四川省經濟和信息化廳黨組成員、副廳長伍定表示，下一步，川渝兩地將繼續推進氫能及燃料電池汽車產業發展，開展核心技術攻關，完善上下游產業鏈，打造立足成渝、輻射西部的氫能及燃料電池產業發展高地。

輻射

延伸閱讀

陸媒：氫能產業發展規劃將公布 專家建議替代化石能源

成都民機維修基地正式運作

數字經濟人才市場 重慶揭牌

廣角鏡／金黃銀杏 成都美景

相關新聞

大陸製造業PMI 重返擴張

大陸國家統計局昨（30）日公布，11月製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，優於外界預期，並且時隔兩個月重新站上50...

成渝氫燃料物流車 2025投入千輛

「成渝氫走廊」啟動暨氫燃料電池物流車首發儀式30日同時在成都市、重慶市九龍坡區以及內江市三地舉行。2025年前，川渝兩地...

四川白鶴灘水電站 4號機組投產

11月19日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的白鶴灘水電站4號機組，完成72小時試運行，正式移交電...

全球最大光伏綠氫 新疆庫車啟建

中國石化30日宣布中國首個萬噸級光伏綠氫示範項目—中國石化新疆庫車綠氫示範項目正式啟動建設。這是全球在建的最大光伏綠氫生...

溫州至米蘭 貨運航班起飛

11月29日，一架東方航空空中巴士A330-200「客改貨」寬體飛機，滿載25.8噸貨物，由僑鄉—浙江溫州龍灣國際機場（...

昆山試驗區擴大 台企獲益有感

江蘇昆山電視新聞報導，自從大陸國務院批復擴大江蘇昆山試驗區範圍至昆山全市後，在昆台企台胞同等享受全球維修業務、雙向人民幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。