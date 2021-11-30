外媒：特斯拉上海超級工廠 預計2022年4月生産100萬輛汽車

據外媒TorqueNews報導，特斯拉上海超級工廠目前負責制造特斯拉Model 3和Model Y，其中Model Y於今年1月開始交付。最初，該工廠的生産率目標是每周3000輛（年産約 15.6 萬輛），然後提升到年産25萬輛，後來大幅提高年産至55萬輛。其制造的第一批Model 3於2019年12月交付，這距離特斯拉在2018年12月破土動工僅僅過去12個月。

在全球産能方面，報導援引teslarati網站的Simon Alvarez的說法，特斯拉今年的總交付量可能會接近100萬輛大關。這在很大程度上歸功於上海超級工廠Model Y和Model 3的産能提升，以及特斯拉對加州弗裡矇特工廠的持續優化。然而，最近有來自中國的跡象顯示，特斯拉僅依靠上海超級工廠，明年産量就能突破100萬輛大關。

數據顯示，特斯拉上海超級工廠在2021年9月創造了驚人的産量，分別制造了25864輛Model Y和24394輛Model 3，總計50258輛。這意味著上海超級工廠已具備年産60萬輛的能力。但在2021年第三季度財報中，特斯拉稱，上海超級工廠的潛在年産能超過 45 萬輛（Model 3 和 Model Y），而弗里蒙特工廠的年産能達 60 萬輛。

不過，最近特斯拉上海超級工廠獲得了 12 億元的投資，用於最新一輪擴建及提高産能。Simon Alvarez 表示，“特斯拉中國希望將上海超級工廠的産能提高到每年 100-150 萬輛。如果能夠全面優化該工廠的Model 3 和 Model Y 生産，這是有可能實現的。” 由此，特斯拉上海超級工廠可能很快會超過加州弗里蒙特工廠，成爲世界上最大的電動汽車工廠。

報導還稱，對特斯拉來說，在上海建設超級工廠是一個重要裡程碑。它希望利用該工廠在中國這個全球最大的電動汽車市場站穩腳跟，以及在加快交付過程中免受中美貿易戰的影響。雖然上海工廠原本只爲滿足本地需求生産車輛，但其提高産量的速度之快令全世界驚訝。如今，根據 2022 年 4 月産能突破 100 萬輛的計劃，它將再次以積極的方式震驚所有人。