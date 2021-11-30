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劉鶴：對於明年中國經濟抱有充足信心

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴。圖／美聯社
大陸國務院副總理劉鶴。圖／美聯社

大陸國務院副總理劉鶴30日表示，中方明年將以擴大市場准入和促進公平競爭為重點，營造更好的營商環境。他還說，「對於明年中國經濟，我們抱有充足信心。」

據新華社報導，劉鶴30日以視訊方式，出席第九屆中歐論壇漢堡峰會並發表主旨演講。劉鶴說，今年以來，大陸經濟持續恢復，增長、就業、物價、國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標。

展望未來，劉鶴表示，中方將保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，在激發微觀主體活力方面下更多功夫，為市場創造良好預期，為中小企業和外資企業創造更好環境。他說，「明年，我們將以擴大市場准入和促進公平競爭為重點，營造更好的營商環境。」

對於中歐合作，劉鶴表示，後疫情時代，雙方應繼續加強經貿務實合作，共同推動綠色低碳轉型，共同深化貿易投資合作，共同維護供應鏈安全暢通，共同推進亞歐互聯互通建設。他認為，中歐應當通過對話和討論增進相互理解，力爭在一些普遍關心的問題上取得共識。

據中國銀行研究院30日在北京發布的「2022年經濟金融展望報告」指出，2021年，受出口超預期增長、新動能不斷增強和去年低基期等因素影響，經濟將穩定回升，全年呈前高後低走勢。

在此之下，該報告預計，2021年全年，大陸GDP增長為8.1%左右，兩年平均增長5.2%左右，預計2022年全年GDP增長5%左右。

劉鶴 北京

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