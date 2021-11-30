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劉強東攜妻子奶茶妹 在海南成立私募基金

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
京東創辦人與妻子奶茶妹章澤天。取自香港經濟日報
京東創辦人與妻子奶茶妹章澤天。取自香港經濟日報

捲入桃色風波後轉趨低調的京東集團創辦人劉強東，近日與妻子「奶茶妹」章澤天，被發現於海南成立「三亞天博產業私募基金管理有限公司」，註冊資本人民幣1000萬元，引發熱議，這也是劉強東夫妻兩人，第四間共同持股的新公司。

據工商登記資訊平台天眼查顯示，海南三亞天博產業私募基金管理有限公司於11月29日成立，法定代表人為楊世毅，為執行董事兼總經理，李瑞玉擔任監事。

股權穿透圖顯示，該私募公司由劉強東、章澤天、李瑞玉共同持股，其中，章澤天持股比例49%，為第一大股東和實際控制人，劉強東持股30%，李瑞宇持股21%。

值得注意的是，李瑞玉也是京東集團的老人，新浪財經報導，李瑞玉24歲就進入京東工作，29歲成為董秘，並曾在京東上市時隨劉強東赴美敲鐘。

天眼查資訊顯示，與劉強東、章澤天同時相關的公司已至少有四家，包括北京天強坤泰投資管理有限公司、宿遷天強股權投資合夥企業(有限合夥)、三亞天強企業管理合夥企業(有限合夥)、海南三亞天博產業私募基金管理有限公司。

據中國基金報統計，今年來，劉強東已經從17家公司的主要人員中退出，大多為京東集團及其關聯企業。

另一方面，自《海南自由貿易港建設總體方案》發布，推出優惠政策以來，海南逐漸成為大陸私募基金主要聚集地，註冊數量已經連續兩個月超過北京。今年10月，大陸105家新備案私募機構中，有21家選擇海南作為註冊地，19家選擇北京。

劉強東 北京 京東集團

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