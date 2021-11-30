香港科大成立晶片設計聯盟 史丹福大學參與其中

香港科技大學成立了亞洲首個研發人工智慧晶片設計的跨國聯盟，美國史丹福大學也參與其中。科大方面今天表示，不擔心這個研發中心的工作受到中美關係影響。

科大方面今天表示，這個聯盟於去年9月成立，全稱智能晶片與系統研發中心（AI Chip Center forEmerging Smart Systems，簡稱 ACCESS），由科大聯同史丹福大學、香港大學和香港中文大學成立，獲港府的創新香港研發平台提供港幣4.439億元初始撥款。

據指出，中心至今已展開了14個研究項目，另有更多項目正在籌畫階段。

科大方面表示，成立這個跨國研發聯盟的目的，是為香港在人工智慧晶片與硬件設計的國際版圖上爭取一席地位，並為全球蓬勃發展的人工智慧晶片市場培育所需人才。

此外，中心將致力於創造比現在快1000倍、且更具能源效益的人工智慧晶片，期望在生活每個細節上實現應用人工智慧。

科大方面指出，人工智慧晶片市場急速發展，估計至2026年，市場價值將達2915億美元。

科大方面稱，研發中心不僅著眼於快速增長的市場，更希望能夠培育人才，為科技初創與較小規模的公司提供晶片設計及軟硬件協同設計方案，令它們不會因為資源不足而窒礙發展。

科大方面指出，中心的研究工作由36名頂尖學者督導，來自各參與大學的研究人員超過100位；團隊規模將會持續擴大，目標是擁有60至80名在中心基地工作的全職研究人員。

科大方面強調，與一眾研究夥伴合作已久，這次合作的研究範疇是在前沿、非核心競爭的項目上，沒有牽涉到行業市場核心競爭等敏感問題。

科大方面還稱，大學一直以來都是國際合作的搖籃，而科大與其一眾研究夥伴的合作也符合各院校的內部審核、大學政策以至相關國家法令等，因此不擔心中心的研究合作會受中美關係影響。