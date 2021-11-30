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大陸工信部：到2025年大數據產業規模突破13兆
大陸工信部印發「『十四五』大數據產業發展規劃」，目標到2025年大數據產業測算規模突破人民幣3兆元（約新台幣12.9兆元），年均複合增長率保持在25%左右；建設若干國家樞紐節點和大數據中心集群，合理部署超級計算中心。
據香港經濟日報報導，工信部官網30日刊登規劃全文並指出，要全面部署新一代通信網絡基礎設施，加大5G網絡和千兆光網建設力度。加快工業互聯網、車聯網、智慧管網、智慧電網等布局。
為打造繁榮有序產業生態，培育壯大市場主體，規劃提出，龍頭企業持續提升自主創新、產品競爭和知識產權布局能力，利用資本市場做強做優。鼓勵中小企業「專精特新」發展，並引導龍頭企業為中小企業提供數據、演算法、算力等資源。
工信部同日還發布「『十四五』軟件和信息技術服務業發展規劃」，目標是到2025年規模以上企業軟件業務收入突破人民幣14兆元，年均增長12%以上。
培育一批具有生態主導力和核心競爭力的骨幹企業，建設兩至三個有國際影響力的開源社區，高水準建成20家大陸軟體名園；形成具有生態影響力的新興領域軟體產品，到2025年工業APP突破100萬個。
工信部稍早還發布「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃，要求提升關鍵核心技術支撐能力，加快工業晶片等發展壯大。
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