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肖鋼：應規範房地產融資 騰出資源支持先進製造業

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸前證監會主席肖鋼。（取自搜狐財經）
大陸前證監會主席肖鋼。（取自搜狐財經）

大陸前證監會主席肖鋼30日在北京出席一場財經峰會時建議，要進一步規範地方政府項目、融資平台以及房地產行業的融資，降低其在金融資源配置中的比重，以騰出更多資源支持先進製造業。

2021搜狐財經峰會30日在北京舉行，在近期大陸房地產業面臨債務風險的背景下，肖鋼認為，應將更多資融資源，用於支持製造業，如充分發揮中央銀行貨幣政策工具作用，引導金融機構為製造業提供中長期資金支持。

肖鋼表示，在推動金融與製造業協同發展中，目前仍面臨不少困難，包括訊息不對稱、供求不匹配、能力不適應等。

為大力發展戰略性新興產業，積極參與國際高端產品競爭，構建全產業鏈集團化發展模式，肖鋼說，應該完善宏觀審慎評估體系，引導大型銀行發揮支持製造業的頭雁效應。

他也提到，大陸要進一步推動要素市場化改革，保持人民幣匯率長期穩中升值，鼓勵擴大進口和對外投資，加快發展高端產業。另一方面，以產業升級需求為導向，加快發展工業軟體、研究開發、檢驗檢測、認證認可、技術轉移、科技諮詢等專業科技服務，推動生產性服務業高端化發展。

肖鋼還稱，要發展和完善支持製造強國建設的多元化金融組織體系。充分發揮中央銀行貨幣政策工具作用，引導金融機構為製造業提供中長期資金支持，要進一步發展供應鏈金融，另外，研究擴大知識產權證券化。

房地產 北京 人民幣

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