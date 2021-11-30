微信可直接打開淘寶頁面 並用支付寶完成支付

大陸電商平台互聯互通再進一步，自從微信表態「開放」外部連結後，目前手機微信群聊場景下，已經可以直接打開淘寶首頁及商品連結，使用者也可在微信中分享淘寶商品的連結。

這也是微信和淘寶互相遮蔽近8年後，首次實現「互聯互通」。

界面新聞報導，使用者在微信中點擊淘寶連結後，可直接跳轉至相關商品頁面，同時也可直接在該淘寶頁面上使用支付寶付款購買。

微信於29日發布關於「微信外部連結內容管理規範」的更新說明，表示為進一步落實「以安全為底線，分階段、分步驟」實施的互聯互通方案，在有關監管部門指導下，微信於即日起開始對外部連結管理措施進行更新。

其中提到，在點對點聊天場景中將可直接訪問外部連結。同時表態，會在監管部門指導下，為貫徹安全底線原則，同時兼顧用戶使用體驗，將在群聊場景下試行開放電商類外部連結直接訪問功能。在後續的計畫中，微信將開發自主選擇模式，為使用者提供外鏈管理功能。

澎湃新聞報導，阿里尚未就騰訊此次外鏈開放作出回應，然而目前淘寶分享到微信的功能尚不完善，例如點擊「分享到微信」，依舊會出現淘口令，必須複製連結才能直接打開。同時，複製連結中的「火星文」依舊存在。

這次淘寶和微信外鏈逐步鬆綁，外界也期待雙方能更進一步。9月28日，阿里巴巴曾宣布旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等App均已接入微信支付，淘特、閒魚、盒馬等App也已申請接入微信支付。阿里對此表態稱，堅信分享、連接和開放是健康數字生態的基礎。

但阿里旗下的主流產品淘寶、天貓、閒魚、盒馬等迄今未能實現微信支付。