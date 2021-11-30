快訊

高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內存現貨價格下跌速度放緩 估明年Q1觸底

集微網 / 集微網

圖源：電子時報

集微網消息，業內人士表示，DRAM和NAND閃存的現貨價格繼續下跌，但速度有所放緩，預計將在明年第一季觸底。

據《電子時報》報導，11月主流8Gb和16Gb DDR4晶片現貨價格下跌0.7-1.5%，而10月的平均跌幅爲7%，11月3D TLC NAND閃存晶片現貨價格跌幅同樣較上月趨緩，SLC和MLC NAND晶片價格已停止下跌。

消息人士指出，爲保持價格穩定，上遊晶片供應商對明年的産能擴張保持謹慎，使得現貨市場的供應商能夠協商出更好的價格。據消息人士稱，2022年DRAM整體位供應量預計將增加約5%。

同時，出於盈利考慮，晶片供應商正尋求將更多用於低密度商品DRAM內存的可用産能轉移至CMOS圖像傳感器的製造，同時啓動DDR6內存研發。

該消息人士稱，儘管通路零售商和分銷商對2022年第一季度的需求前景仍然悲觀，但在2月中旬之後，需求的可見度有可能變得更加清晰。

終端市場方面，新的第12代英特爾酷睿處理器家族預計將從明年開始刺激PC應用的需求。智能手機方面，明年新的5G機型是否會刺激終端市場需求仍有待觀察。服務器方面，需求可能會在2022年1月中旬之後開始回升。

延伸閱讀

郭明錤爆料：蘋果AR頭盔明年推出 十年取代iPhone

SSD需求拉動 傳三原廠提高176層3D NAND産量

業內消息稱前3大DRAM供應商總產能將在明年持平

Yole：大陸存儲芯片廠商 推動了本土封測廠繁榮

相關新聞

疏解非首都功能 大陸央企總部相繼遷離北京

中國電子信息產業集團有限公司董事長芮曉武26日宣布，中國電子總部今年12月將遷至深圳。同一天，有媒體報導，中國船舶集團有...

陸媒：氫能產業發展規劃將公布 專家建議替代化石能源

大陸官媒新華社旗下「經濟參考報」30日報導，氫能產業發展規劃將於近期公布，將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保...

微信可直接打開淘寶頁面 並用支付寶完成支付

大陸電商平台互聯互通再進一步，自從微信表態「開放」外部連結後，目前手機微信群聊場景下，已經可以直接打開淘寶首頁及商品連結...

大陸工信部：到2025年大數據產業規模突破13兆

大陸工信部印發「『十四五』大數據產業發展規劃」，目標到2025年大數據產業測算規模突破人民幣3兆元（約新台幣12.9兆元...

投資陸企 「躺平」或許是不錯的策略

年關將至，認真鑽研數據的投資機構卻難以向投資人解釋，為什麼自己在部分交易的績效，會低於根本沒有詳盡實地查核的投資人。

德智庫：陸企囤積晶片 是全球晶片短缺主因

美國之音引述德國智庫「新責任基金會」（SNV）最新研究報告顯示，全球晶片供應短缺危機除了新冠肺炎疫情大流行因素外，許多陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。