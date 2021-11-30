內存現貨價格下跌速度放緩 估明年Q1觸底

圖源：電子時報



集微網消息，業內人士表示，DRAM和NAND閃存的現貨價格繼續下跌，但速度有所放緩，預計將在明年第一季觸底。

據《電子時報》報導，11月主流8Gb和16Gb DDR4晶片現貨價格下跌0.7-1.5%，而10月的平均跌幅爲7%，11月3D TLC NAND閃存晶片現貨價格跌幅同樣較上月趨緩，SLC和MLC NAND晶片價格已停止下跌。

消息人士指出，爲保持價格穩定，上遊晶片供應商對明年的産能擴張保持謹慎，使得現貨市場的供應商能夠協商出更好的價格。據消息人士稱，2022年DRAM整體位供應量預計將增加約5%。

同時，出於盈利考慮，晶片供應商正尋求將更多用於低密度商品DRAM內存的可用産能轉移至CMOS圖像傳感器的製造，同時啓動DDR6內存研發。

該消息人士稱，儘管通路零售商和分銷商對2022年第一季度的需求前景仍然悲觀，但在2月中旬之後，需求的可見度有可能變得更加清晰。

終端市場方面，新的第12代英特爾酷睿處理器家族預計將從明年開始刺激PC應用的需求。智能手機方面，明年新的5G機型是否會刺激終端市場需求仍有待觀察。服務器方面，需求可能會在2022年1月中旬之後開始回升。