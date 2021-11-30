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Canalys：三季度中國PC市場出貨量超1500萬台 聯想佔比四成

集微網 / 集微網

11月29日，市場調研機搆Canalys發佈了2021年第三季度中國PC市場出貨報告。報告顯示，該季度中國PC市場出貨量超過1500萬台，比去年同期增長3%，環比增長10%。其中，台式機（含台式工作站）出貨量同比增長3.8%至530萬台，筆記本電腦（含移動工作站）出貨量同比小幅增長1.9%至970萬台。

「本季度台式機和筆記本電腦市場同比增長3%，較上一年強勁增長12%。這得益於商業領域出現的一波新的升級浪潮，以及政府的『工業4.0』計劃推動製造業煥發新的活力。此外，教育部門調整採購以升級內部基礎設施，也爲市場帶來了強勁動力。」Canalys PC分析師Emma Xu表示，同時由於學生新學期採購以及「雙11」的銷售刺激，消費者表現出較強勁的需求。

品牌來看，在前五位的廠商中，聯想第三季出貨量同比增長8%，突破600萬台，市場份額增加2%至40%。戴爾和惠普的出貨量爲190萬台和140萬台，分別同比增長18%和15%。得益於遊戯本的強勁增長，華碩的出貨量同比大增44%至107萬台。宏碁出貨量爲56.6萬台，雖然仍保持在前五，但同比大跌15%，環比僅增長4%。此外，華爲本季度的出貨量爲50萬台，略低於宏碁。

對於未來發展格侷，Emma Xu表示，智能手機品牌正在逐步進軍筆記本電腦市場，OPPO、vivo、小米、傳音等均宣佈或已經推出新的筆記本或者平板。但長期來看，有限的零部件供應問題將成爲他們的一項長期挑戰。此外，B2B和B2C市場的複雜性使得僅僅推出一個硬件SKU難以獲得成功。在聯想、蘋果、惠普和戴爾等主導的市場中，新的供應商需要一個詳盡的渠道戰略才能生存。

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