陸媒：氫能產業發展規劃將公布 專家建議替代化石能源

大陸官媒新華社旗下「經濟參考報」30日報導，氫能產業發展規劃將於近期公布，將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保障等多方面。有專家建議，政策應重點瞄準當前氫產業供應鏈上的痛點與堵點，在應用層面進一步提升氫能對化石能源的替代。

報導表示，近來多方搶灘布局氫能等新能源領域、相關項目批量上馬的背後，是政策的加持和資金的湧入。除氫能等相關產業發展規劃將陸續發布外，多地碳減排支持工具也開始密集落地，業內人士預計明年底規模將超過人民幣兆元。

廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺指出，政策面除支撐基礎研發、引導產業基金、擴大示範項目等方面發力外，還應加快基礎設施規劃與建設，發揮綠氫的環境外部性優勢，突出氫能開發利用的經濟性，在應用層面提升對化石能源的替代。

報導指出，地方政府層面，已有多個省份提出要大力發展新能源和可再生能源，甚至有些省公布更為具體的產業實施方案。例如浙江提出到2025年在公交、港口、城際物流等領域推廣應用氫燃料電池汽車近5,000輛，規劃建設加氫站約50座。

路透報導，中國能建上周宣布，擬投資人民幣50億元在北京大興設立全資子公司—中能建氫能源發展有限公司；今年8月，中國石化也曾表示，計畫十四五期間（2021-2025年）的氫能總投資人民幣300億元，主要於加氫站建設等。