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蘇貞昌談徐旭東投書 ：中國以商圍政 被社會唾棄

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指涉及違法違規，遭大陸五省市開罰及限期整改。圖為亞泥四川廠。本報資料照片
遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指涉及違法違規，遭大陸五省市開罰及限期整改。圖為亞泥四川廠。本報資料照片

大陸近來公布懲處遠東集團達新台幣20億元，遠東集團董事長徐旭東昨天投書本報，指對台灣近年「逢中必反」感到憂心。行政院長蘇貞昌上午出席活動，被問及徐旭東是否「被中國逼著表態」，蘇貞昌說，「中國共產黨這種一黨專政、蠻橫動作，對我們國人施壓又企圖以商圍政，都是被社會唾棄的。」

大陸22日公布對遠東集團在大陸化纖、水泥事業跨省市調查，懲處補稅達到新台幣20億元，除亞泥等相關事業表達依法補正等程序，遠東集團並未表達對此事態度。

遠東集團董事長徐旭東昨天以「資深工業人」自稱，獨家投書本報，表示對兩岸關係與產業政策不彰的焦慮，也認為近幾年台灣「逢中必反」的現象，似乎有擴大跡象。

徐旭東也強調，他跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係「維持現狀」，更一向反對台獨，支持辜汪會談時主張的九二共識，並且和美國與國際態度一致，支持一中原則。

對此，蘇貞昌上午出席「台灣運動X科技產業策略會議」，接受媒體採訪時說，中國一直就是蠻橫不懂民主、多元，也不懂得尊重，過去藝人周子瑜也被逼著道歉，「很多中國對自己最富用的商人說不見就不見、說處罰就出罰、說消失就消失，連最漂亮的女星也是如此」。

他說，「所以中國共產黨這種一黨專政、蠻橫動作，對我們國人施壓又企圖以商圍政，都是被社會唾棄的。」

蘇貞昌 共產黨 台灣人

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