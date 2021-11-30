昆山試驗區條例先行先試 在昆台企很有感

自從大陸國務院批復擴大昆山試驗區範圍至昆山全市後，所有在昆台企台胞同等享受全球維修業務、雙向人民幣借款試點等政策紅利，而資金政策或是財務金融政策的完善性，也是台企決定要繼續加大在昆山投資力度的一個主要考量因素。

昆視新聞報導，昆山柏泰電子是仁寶集團旗下的專業維修企業，透過全球維修業務試點政策，今年前10月的全球維修進口業務量年增22%，出口業務量年增33%，仁寶集團客服運營處資深經理吳逸民表示，隨著業務量增長，相應的運營成本獲得了降低，公司競爭力因為全球維修業務獲得了提升。

全球維修業務試點，是昆山試驗區的一項先行先試政策，試驗區的政策創新不僅為企業擴大市場，也為企業解決燃眉之急，今年下半年筆記型電腦銷量上漲，主要生產液晶面板的友達光電急需一筆營運資金，於是向總部集團申請借款，得益於昆山跨境人民幣試點政策，不到半個月，這筆人民幣8.5億元資金就如數到帳。

昆山友達光電財務總監郭建群指出，雙向人民幣借款，相對於公司在這邊去銀行借款成本要低廉很多，相較一般傳統的外債，申請手續和動用的流程也相對簡便，因此資金政策或是財務金融政策的完善性，對公司是非常重要，也是當初友達決定繼續加大在昆山投資力度的一個主要考量因素之一。

台資企業集團內部跨境人民幣，雙向借款業務試點以來，287家企業辦理，台資企業集團成員借放款專用帳戶備案，193家企業發生借放款業務，合計人民幣241.5億元，為台資企業節約融資成本超過人民幣8億元，以跨境人民幣試點為契機，兩岸金融創新合作不斷得到深化。

昆山市金融辦副主任姚婷表示，2020年8月5日，人民銀行等七部委聯合印發「昆山金改區總體方案」，代表昆山成為全大陸首個以兩岸為主題的金改區，近期獲得上級批復同意，在昆山金改區開展信貸資產跨境轉讓等五項外匯創新試點，為昆山市加快金融開放創新再添重大政策利多。

今年，在昆山試驗區的政策推動下，台商投資熱情不減，前9個月新批台資項目160個、年增15.9%；新增投資總額人民幣23.1億美元、增長24%。

9月16日，昆山舉辦台資重大項目集中開工儀式，其中開工項目12個，總投資人民幣216億元，簽約項目24個，總投資額人民幣300億元，涵蓋新型顯示、新材料、生物醫藥等多個領域。

為了全面拓展昆台交流合作，貫徹落實「31條措施」和「26條措施」等惠台政策，昆山還制定公布具有昆山特色的「68條措施」、「20條措施」 、「28條措施」，逐步使台企台胞與當地企業、居民享受「同城待遇」。

昆山市台辦主任趙姝指出，高品質辦好昆台交流品牌活動，高水準打造「寶島又一村」商業街、慧聚夜市，深化海峽兩岸交流基地、青創基地建設，進一步推動台商大陸「精神家園」建設走深走實。

昆山市委書記周偉表示，要加快昆山深化兩岸產業合作試驗區等境內外合作園區高品質發展，昆山將緊抓昆山試驗區擴區、「昆山試驗區條例」實施的重要機遇，全域建設深化兩岸產業合作試驗區，進一步擦亮昆山試驗區金字招牌，全面彰顯對台合作「第一城」的底氣魄力，讓昆山成為對台合作交流的最佳承載地。