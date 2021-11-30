快訊

遠東集團董事長徐旭東投書：台灣逢中必反 令人憂心

正當防衛誰有罪？美國大審的「少年鄉勇槍擊事件」

廈門銀行對台特色支行 正式掛牌

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
廈門銀行對台特色支行正式掛牌。（取自廈門衛視）
廈門銀行對台特色支行正式掛牌。（取自廈門衛視）

廈門銀行對台特色支行29日正式掛牌，來自廈門、福州、重慶、泉州、漳州的20家支行成為廈門銀行首批對台特色支行。

廈門衛視報導，對台特色支行的設立目的，在以各據點為窗口，發揮廈門銀行對台服務的優勢，輻射服務區域內的臺胞台商客戶，並為廈門銀行進一步做大做強對台業務、深化兩岸融合發揮更大的作用。

目前，廈門銀行五家重點分行的20家支行獲頒對台特色支行，占現有營業網點數的24%。未來，廈門銀行還會有更多對台特色支行與台商台企見面。

廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩指出，現在台資企業的業務琳瑯滿目，對於其他銀行來講，有許多不方便的地方，有了對台特色支行這一服務平台，可以更多元化地服務於台資企業、台胞，對台胞台企來講是非常重要。

廈門銀行總行行長吳昕顥表示，銀行設定了一定的標準，包括現在點本身台企、台胞客戶數要達到一定規模，或者當地台企台胞市場有足夠大的體量，

再加上團隊有足夠的專業度，透過這三個標準，才授予它「對台特色支行」的稱號。

作為大陸首家具有台資背景的城商行，今年初，廈門銀行將「台商業務部」提升為「台商金融部」，整合各業務條線的對台業務，提升該行對台服務的廣度與深度。今年下半年，廈門銀行又陸續在台商台胞較多的地區設立台商業務部，提升各分行服務台胞台商的能力。

廈門 台商 輻射

延伸閱讀

廈門兩岸通關論壇 聚焦數字經濟

國台辦：已對遠東涉事企業罰款、追稅約新台幣20億元

重罰遠東 大陸國台辦：台商台企要與「台獨」劃清界限

蘇州電博會 台資企業扮演主角

相關新聞

大陸重點40城 租房市場連續降溫

中國住房租賃市場持續降溫。貝殼研究院29日發布的一份報告顯示，11月分，中國重點城市住房租賃市場加速降溫，租金保持下跌趨...

廈門銀行對台特色支行 正式掛牌

廈門銀行對台特色支行29日正式掛牌，來自廈門、福州、重慶、泉州、漳州的20家支行成為廈門銀行首批對台特色支行。

福建進出口 前十月逾1.5萬億元

福建省去年4.39萬億元（人民幣，下同）地區生產總值中，外貿進出口總額高達1.4萬億元。今年前10個月，福建省外貿進出口...

富邦華一銀行 廣州設立分行

廣東省廣州市獨特的經貿環境吸引逾3000家台資企業在此投資、設廠，對於資金周轉、金融業務需求與日俱增。為此，富邦華一銀行...

文化旅遊博覽會 千餘企業參展

首屆中國（武漢）文化旅遊博覽會28日圓滿落幕。為期3天的博覽會聚焦文化旅遊產業新業態，展覽共吸引了1062家文旅企業參展...

西藏 對一帶一路貿易增長

據拉薩海關統計，2021年1至10月中國西藏自治區對25個一帶一路沿線國家和地區有進出口貿易，進出口貿易值14.74億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。