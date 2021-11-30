廈門銀行對台特色支行 正式掛牌

廈門銀行對台特色支行29日正式掛牌，來自廈門、福州、重慶、泉州、漳州的20家支行成為廈門銀行首批對台特色支行。

廈門衛視報導，對台特色支行的設立目的，在以各據點為窗口，發揮廈門銀行對台服務的優勢，輻射服務區域內的臺胞台商客戶，並為廈門銀行進一步做大做強對台業務、深化兩岸融合發揮更大的作用。

目前，廈門銀行五家重點分行的20家支行獲頒對台特色支行，占現有營業網點數的24%。未來，廈門銀行還會有更多對台特色支行與台商台企見面。

廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩指出，現在台資企業的業務琳瑯滿目，對於其他銀行來講，有許多不方便的地方，有了對台特色支行這一服務平台，可以更多元化地服務於台資企業、台胞，對台胞台企來講是非常重要。

廈門銀行總行行長吳昕顥表示，銀行設定了一定的標準，包括現在點本身台企、台胞客戶數要達到一定規模，或者當地台企台胞市場有足夠大的體量，

再加上團隊有足夠的專業度，透過這三個標準，才授予它「對台特色支行」的稱號。

作為大陸首家具有台資背景的城商行，今年初，廈門銀行將「台商業務部」提升為「台商金融部」，整合各業務條線的對台業務，提升該行對台服務的廣度與深度。今年下半年，廈門銀行又陸續在台商台胞較多的地區設立台商業務部，提升各分行服務台胞台商的能力。