助力今冬天然氣 神安管道主體完工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國海洋石油集團有限公司29日對外宣布，中國最長煤層氣長輸管道—神木-安平煤層氣管道工程（簡稱神安管道）山西至河北段管道乾燥完工，已具備投用條件，標誌著神安管道（山西-河北段）實現貫通，神安管道主體正式完工。

神安管道是中國「煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用十三五規劃」中所列重點建設項目，由中國海洋石油有限公司全資子公司中聯煤層氣有限責任公司統籌建設。該管道山西-河北段西起山西呂梁市康寧鎮，東抵河北省衡水市安平縣，管道全長548.95千米，設計輸氣能力為每年50億方，沿途共設置3座站場，25座閥室。 　　

中聯公司董事長羅勇表示，神安管道自分段通氣以來已向河北供氣約1億方，山西-河北段貫通後，今冬可向華北地區供應約2億方天然氣，有力保障了今冬明春天然氣供應。 　　

神安管道全長622.98千米，橫跨陝、晉、冀三地，神安管道全線貫通後，可與天津液化天然氣（LNG）碼頭聯通，實現雙氣源互補，為華北地區提供安全、低碳、高效的清潔能源。

標誌 碼頭

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