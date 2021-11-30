在四川和西藏交界的金沙江上游川藏河段，隨著最後一車石料於29日瀉入龍口，正在建設中的又一個世界級工程—金沙江拉哇水電站成功截流。

由華電金沙江上游水電開發有限公司（以下簡稱華電金上公司）開發建設的拉哇水電站裝機容量200萬千瓦，總投資309億元人民幣，是金沙江上游水電開發13級規畫的第8級。

據瞭解，拉哇水電站截流龍口最大流速11.3米／秒，落差約9.4米，截流共需拋填石料近20萬立方米，具有天然河道比降大、截流落差大、河道流量大等特點，截流難度位居國內前列。

拉哇水電站截流後，預計2026年7月底完成壩體填築，11月水庫蓄水，2027年6月底首批機組投產發電，12月底全部機組投產發電。投產後，拉哇水電站預計多年平均發電量83.7億千瓦時，年節約245萬噸標準煤，減少排放二氧化碳514萬噸。

拉哇水電站所處的金沙江上游清潔能源基地，是十四五期間中國重點建設的九大清潔能源基地之一，按風光水儲一體化方式建設，主要建設內容包括金上川藏段水電、沿江配套風光電，規畫裝機容量超3000萬千瓦。其中，金沙江上游川藏段水電總裝機近1000萬千瓦，是中國建設「西電東送」接續基地的重要內容和先導工程，也是西藏建設國家清潔能源基地的「破冰」工程。