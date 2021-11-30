1+2組合拳 紓困中小企

中國大陸國務院近期發布多項措施扶持中小企業發展。「1＋2」長短政策組合拳正在全力護航中國中小企業平穩健康發展。

中新社報導，中國國務院辦公廳近日印發「關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知」，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室印發「提升中小企業競爭力若干措施」、「為專精特新中小企業辦實事清單」，多策並舉，形成了階段性幫扶與制度性安排相結合的「1+2」政策組合拳。

中國信息通信研究院規劃所創新部主任李耀華表示，這樣一種創新性的制度安排，既利當前，又惠長遠，旨在為中小企業平穩健康發展凝心聚力、保駕護航。

李耀華分析指出，「1+2」長短政策有三個亮點。 一是著眼於短期困境破局。今年以來，疫情汛期輪番衝擊、原材料價格高位波動、能源供應緊張等暫時性負面壓力與融資難融資貴、合法權益保障、引才留才難等重點難題疊加，中小企業生產經營面臨多重考驗，「1+2」政策組合拳針對性強、目標明確，助力中小企業盡快破除短期發展困境，實現健康可持續發展。

二是著眼於構建良好發展生態。「1+2」政策組合拳緊緊圍繞政策惠企、服務助企、環境活企三個領域，聚合國務院促進中小企業發展工作領導小組各成員單位及相關部門，匯聚高校院所、龍頭企業、服務機構等多方力量，全面規畫構建了支撐中小企業從平穩健康發展到專精特新發展，再到實現高質量發展的良好生態體系。

三是著眼於高質量發展長遠之計。三項政策強化精準對接和服務支撐，推動產業鏈上下游、大中小企業融通創新，加大多層次融資支持力度，直面共性技術供給不足、創新資源短缺、直接融資渠道狹窄等中小企業面臨的現實問題，有助於進一步激發中小企業創新活力和發展動能，引導更多中小企業走專精特新發展道路。

李耀華認為，推動「1+2」長短政策落實落地落細，要加強精準「滴灌」，廣泛集聚公共服務、市場化服務和社會化公益服務資源向更多中小企業傾斜；注重央地聯動，充分調動中央和地方的積極性；滾動制定辦實事清單，著重關注生產經營成本攀高、壟斷和不正當競爭行為、創新資源結構性錯配等各類新問題新挑戰，及時做好風險應對的政策儲備清單，穩定和提振企業發展預期與信心。