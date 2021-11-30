大陸重點40城 租房市場連續降溫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸重點城市住房租賃市場加速降溫，租金呈現下跌趨勢。圖為成都新建成的高層住宅。（中新社）
大陸重點城市住房租賃市場加速降溫，租金呈現下跌趨勢。圖為成都新建成的高層住宅。（中新社）

中國住房租賃市場持續降溫。貝殼研究院29日發布的一份報告顯示，11月分，中國重點城市住房租賃市場加速降溫，租金保持下跌趨勢。 　　

中新社報導，這份報告稱，11月分，中國重點40城住房租賃成交量環比減少18%；從租金水平來看，40城租金水平為每平方米39.4元（人民幣，下同），租金指數環比下跌1.3%，同比穩中微漲，比2019年同期仍下跌4.0%。

分城市來看，11月各城市租賃市場均呈現降溫趨勢，其中哈爾濱、鄭州、大連以及蘭州市租房市場環比降溫幅度最大，超過30%。 　　報告指出，11月分，超六成城市租金水平環比下跌，14個城市連續3個月及以上環比下跌，六成城市租金水平低於疫情前同期，9個城市11月分的月平均租金為近三年同期最低。 　　

自今年7月開始，各城市租金陸續高位回落。其中，青島、徐州市租金自7月連續5個月環比下跌，北京、大連、哈爾濱、惠州、蘭州、南京、石家莊、西安市等8個城市自8月連續4個月環比下跌。

成都、上海、天津、無錫市4個城市自9月連續3個月環比下跌，廣州、合肥、寧波、深圳、長沙、重慶6個城市則自10月連續2個月環比下跌。

同時，深圳、成都、佛山、寧波、天津、鄭州、蘭州、石家莊和太原等9個城市今年11月分的租金水平為近三年同期最低。 　　

報告指出，由於租賃市場自9月進入淡季，11月市場繼續變冷，房源成交周期保持延長趨勢，房屋出租難度提升，客源成交周期也維持在較高位。在春季前租賃需求較弱，預計12月租賃市場仍將保持低溫趨勢。

此外，如果疫情不出現反彈，11月部分區域受疫情抑制的租賃需求會在12月釋放，部分小範圍區域或出現租賃市場小幅回溫趨勢。

疫情 鄭州 深圳

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