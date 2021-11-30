西藏 對一帶一路貿易增長

據拉薩海關統計，2021年1至10月中國西藏自治區對25個一帶一路沿線國家和地區有進出口貿易，進出口貿易值14.74億元（人民幣，下同），增長57.3%。其中，出口14.11億元，增長70.7%，進口0.63億元，下降43.2%。

中新社報導，從主要貿易國家（前5位）看，對尼泊爾貿易13.58億元，增長102%，佔比達92.2%；對俄羅斯貿易0.31億元，對印尼貿易0.17億元，對塔吉克貿易0.17億元，對印度貿易0.11億元。

從主要出口商品（前3位）看，服裝6.15億元，增長1.02倍；機電產品2.32億元，增長0.2%；紡織品1.95億元，增長50.5%。從主要進口商品（前3位）看，農產品0.33億元，金屬礦砂0.14億元，紡織品0.03億元。 拉薩海關表示，該關大力促進西藏自治區外貿持續增長和質量提升，助力高水平開放高質量發展。該關加大外貿企業培育力度，深入實施便民利企工程，不斷完善外貿企業「問題清零」長效工作機制，為企業紓難解困，為西藏特色產品擴大出口保駕護航。