文化旅遊博覽會 千餘企業參展

首屆中國（武漢）文化旅遊博覽會28日圓滿落幕。為期3天的博覽會聚焦文化旅遊產業新業態，展覽共吸引了1062家文旅企業參展，近10萬人次預約參觀。 中通社報導，在武漢國際博覽中心，總面積約6萬平方米的展館設置了「美麗中國行」、「極目楚天舒」、「武漢英雄城」等8大展區，展位247個、參展單位1062家。30個省區市和港澳台地區，以及濟南、廣州等4個城市應邀參展。俄羅斯、法國、韓國等15個國家旅遊主管部門及國際旅遊機構參加。

本屆博覽會吸引了故宮博物院等16家全國知名博物院、博物館，蘇綉、宜興紫砂、漆器等10個全國知名非遺項目，以及中青旅、攜程、美團等頭部文旅企業參加，集中展示了新時代中國文化和旅遊融合發展的新成就和新業態。

博覽會在東湖之濱同步舉辦了「2021中國文化和旅遊高峰論壇」及多場分論壇，與會專家、學者圍繞中國文化旅遊發展新格局，共話數字化時代新業態。

業內專家表示，隨著人民對美好生活的嚮往，文旅產業成為經濟發展與時代進步的必答題，將在更廣領域、更深層次，以更高水準實現融合發展。

本屆博覽會還舉辦了湖北文化和旅遊重點項目招商簽約大會、湘鄂贛三省旅遊消費大聯動、全球旅行商大會、首屆「湖北禮品」評選展示等系列活動，共簽約50個文旅項目，總金額達1655.86億元人民幣。