富邦華一銀行 廣州設立分行

廣東省廣州市獨特的經貿環境吸引逾3000家台資企業在此投資、設廠，對於資金周轉、金融業務需求與日俱增。為此，富邦華一銀行在廣州設分行，服務在粵台商、台青，富邦華一銀行廣州分行行長田鋆表示，將與台商協會加强合作，推動兩岸經貿往來和金融合作。

其中，富邦華一以「服務兩岸台商」為宗旨、「服務本地」爲起點，總部立足上海，現時在大陸開設27家營業網點，遍布10個省和直轄市，是目前大陸網點數量最多的台資銀行。富邦華一廣州分行行長田鋆表示「為滿足台商、台青在衣食住行上的需求。我們是目前在整個中國大陸服務範圍最廣，牌照最全，產品缐最長的一家台資銀行，業務涵蓋了所有銀行的個人零售，加上公司的所有全牌照業務。」

在台商業務方面，富邦華一銀行取得中國大陸境内公民人民幣業務牌照、具備信用卡發卡資格的台資銀行，以在陸開設的優勢，為台商提供專業、全面的服務；針對整個台青的部分，田鋆表示，會給在大陸的台青提供實習和就業的機會、為台商在資金和銀行業務上的需求提供幫助，以及建立針對台商、台青信用卡的專案。

對於未來期許，田鋆指出，廣州是目前大陸台商最密集、數量最多的地方，台灣企業有3000多家，銀行也做好了充分準備，「希望在未來三到五年在華南地區可以生根整個台商市場，做到更完善、全方位的服務。」