福建進出口 前十月逾1.5萬億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福建加快建設產業發展，提升跨境貿易便利化水平。圖為工人在福建泉州一鋼製品企業車間作業。（中新社）
福建加快建設產業發展，提升跨境貿易便利化水平。圖為工人在福建泉州一鋼製品企業車間作業。（中新社）

福建省去年4.39萬億元（人民幣，下同）地區生產總值中，外貿進出口總額高達1.4萬億元。今年前10個月，福建省外貿進出口逾1.5萬億元，比去年同期增長33%，增速高於全國。 　中新社報導，正在福州舉行的中共福建省第十一次代表大會上，福建省委書記尹力表示，福建銜接長江經濟帶與粵港澳大灣區，面向寶島台灣，背靠中西部廣闊腹地，是海上絲綢之路核心區，區位發展優勢獨特，同時具有生態、開放、文化等優勢，必將在構建新發展格局進程中，迎來更大的發展空間。

福建農林大學經濟管理學院戴永務教授認為，要找準服務和融入新發展格局的定位和切入點。福建是構建國內國際雙循環的重要節點、重要通道，要推動互聯互通邁向更高層次，鞏固拓展先行對外開放優勢，深入推進制度型開放，建設層次更高、輻射作用更強的對外開放新高地。　　

報導稱，福建省港口集團有限責任公司總經理陳志平說，目前，全省沿海港口開通集裝箱航線293條，通達了全球55個國家和地區的159個港口，通過「絲路海運」和「中歐班列」實現「海絲」與「陸絲」的無縫銜接，構建了以福建沿海港口為出海口的新通道。

2018年「絲路海運」率先在福建開行。如今，「絲路海運」命名航線達80條，已形成跨越海峽、橫跨歐亞的國際物流新通道。 　　

中國鐵路南昌局集團有限公司董事長王培也建議，強化港口到經濟發展腹地鐵路網的銜接，推動綜合路網樞紐建設，持續升級「公轉鐵」，優化交通運輸結構。 　福建也注重推動創新驅動、科技合作促進科技要素的互聯互通。福建省科學技術廳廳長陳秋立表示，下一步，將強化與長江經濟帶、粵港澳大灣區的合作與交流，推動形成科技、產業良性循環格局。 　　

報導稱，中國（福建）自由貿易試驗區、「21世紀海上絲綢之路」核心區、福州新區、福廈泉國家自主創新示範區「多區疊加」政策優勢的持續釋放，將繼續為福建擴大開放注入強勁動力。

福建省商務廳廳長吳南翔表示，福建在自貿試驗區建設上，要積極探索實施自由港政策，提高貿易和投資自由化便利化水平，打造新時代改革開放的先行區、高質量產業發展的集聚區、兩岸融合發展的示範區、「海絲」和「金磚」開放合作的引領區。同時，要加快建設共建一帶一路中西部及周邊地區的前沿樞紐，提升跨境貿易便利化水平。

福建 航線

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