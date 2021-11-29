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博彩大亨被拘 澳門賭彩股暴跌

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）受投資人憂慮影響，以美高梅中國股為首，港股博彩版塊周一齊跌，其中，美高梅跌 11%，永利澳門9%，金沙中國 6% 。分析家指出，其背景是北京和澳門當局近期一反常態，對博彩業採取強硬立場，投資者擔心短期業務損失及長期影響。

太陽城集團扮演博彩中介角色，吸引賭客參與澳門賭場豪賭，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶跨境資金兌付，從中收取巨額利潤。其創辦人周焯華被廣泛認為已被捕。澳門警方日前通過新聞發布會通報說，一名 47 歲周姓商人是被拘者之一，正受審問。

上周五，中國東部城市溫州對周焯華發出逮捕令，指控他在內地經營非法賭博活動。

澳門博彩業法律顧問Carlos Lobo（有中譯名"羅傑民"）指出，太陽城集團佔澳門賭彩業中介收入的 50% 以上，佔博彩總收入的 25%。他表示，現在的情況"對博彩業的影響是巨大的......但（太陽城）並非大到不能倒，系統不會崩潰。"

太陽城集團控股公司未立即回應路透社的置評請求。

澳門警方周日表示，被拘 11 人已對部分指控供認不諱，其中包括設離岸賭博平台、從事非法虛擬博彩活動。不過，他們否認參與過其它不法行為。

澳門博彩業分水嶺事件？

中國溫州市當局指控周焯華在內地建立中介網絡及資產管理公司，協助賭民從事跨境賭博活動和資金轉移。

澳門博彩咨詢公司 IGamiX 執行合伙人李忠良（ Ben Lee ）認為，這次打擊標志著澳門博彩及其與內地關系進入新時代。他表示，"這意味著中國將不再容忍澳門以任何形式或方式向內地推銷賭博"。

他分析說，當局看到，隨著 COVID-19 新冠邊境管制，可控制進入澳門的游客流量，遂開始控制游客類型，而作為特別行政區的澳門正有賴於大數量的賭客而非高額賭徒。

周一股市上，市值為 17 億港元（2.2 億美元）的太陽城集團股票停牌。今年以來，該集團股值跌幅達165%。受新冠抗疫措施限制影響，這個前葡萄牙殖民地苦於游客匱乏。

周焯華同時是電影制作和餐飲、旅游等服務公司--太陽娛樂集團有限公司的控股股東。周一，該公司股價狂瀉 25%。不過，公司董事會表態說，與周個人事務有關的問題不會對其業務產生重大影響。

新冠大流行瘟疫爆發前，澳門政府 80% 以上稅收來自博彩業。該行業直接或間接雇員佔當地 60 萬人口中的四分之三。

（路透社）

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澳門 賭博 港股

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