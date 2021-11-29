江蘇南通求才 啟動江海英才創業周

江蘇南通「江海英才創業周」暨科創產業人才發展大會今（29）日開幕，南通市委書記王暉表示：今天的南通比以往任何時候都更加渴求人才，也比任何時候都更有條件成就人才。王暉表示，南通將真招實舉、真金白銀，推出極具含金量、競爭力的扶持政策，建立健全從「一張床」到「一間房」，再到「一套房」的多層次住房供給體系，為人才創業提供最大支持。

開幕式上，南通市委書記王暉，市委副書記、代市長吳新明共同發布《關於進一步提升青年和人才友好型城市發展指數的若干政策》（人才新政3.0）。

會上發布了「沿江科創帶」規劃。根據規劃，南通將打造成為帶動上下游、輻射長三角的沿江創新發展戰略支點，助力長三角沿江地區成為創新資源富集地、創新人才集聚地、創新平台承載地、高新產業主陣地。

王暉指出， 人才新政3.0新政將打造互聯網+政務服務升級版，為人才來通創業提供最好平台。營造尊重知識、尊重創新、尊重創造的濃厚氛圍，不斷深化人才發展體制機制改革，持續加大人才政策集成創新和剛性兌現力度，大力宣傳優秀人才創新創業成果和先進事跡，推動形成重才惜才、尊才愛才的社會環境，給予來通創業人才最高禮遇。

南通市委副書記、代市長吳新明推介南通發展機遇、創業環境、人才政策時指出，南通經濟社會發展駛入「快車道」，發揮「長三角一體化發」展的重要支點作用，讓「上海北」成為「北上海」，南通將更大步伐接軌上海、融入長三角，更大格局跨江融合，在長三角一體化發展中發揮好重要支點作用。

南通已連續第11年舉辦江海英才創業周，今天開幕並表揚昊石新材料科技等16個雙創團隊。創業周啟動後將陸續舉辦2021年南通市首屆海外高層次人才創新創業領軍峰會，2021南通科創企業發展峰會暨首屆「市北高新杯」江海英才創業大賽等10多場主題活動。