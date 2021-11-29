外匯業務違規 騰訊旗下財付通遭罰逾1228萬元

大陸國家外匯管理局深圳市分局發布的最新外匯行政處罰訊息顯示，大陸互聯網巨頭騰訊控股旗下微信支付的營運主體財付通支付科技有限公司因違反外匯相關規定，沒收違法所得人民幣0.2萬元，並處以罰款人民幣278萬元（約新台幣1228.8萬元）

據大陸國家外匯管理局深圳分局網站發布的該行政處罰決定書指出，財付通存在未按照規定報送相關資料、超過登記範圍開展外匯業務、未按規定辦理售匯業務、未按規定採集必要資料等行為，違反了大陸「支付機構外匯業務管理辦法」相關規定。

對此，財付通回應，針對2019至去年年例行檢查中發現的問題，財付通已第一時間制定了改進計畫，並逐項落實，目前已全部完成整改，後續將在大陸國家外管局深圳分局的指導下，進一步加強合規管理。

據了解，這不是財付通第一次遭到大陸當局處罰。去年底中國人民銀行（大陸央行）深圳市中心支行發布行政處罰公示表顯示，騰訊旗下財付通支付科技有限公司因存在8項違法違規行為被警告，並沒收違法所得人民幣318.37萬元，處罰款人民幣558.2萬元，總計罰沒金額人民幣876.57萬元（約新台幣3874.4萬元）。

財付通成立於2006年8月25日，註冊資本人民幣10億元，第一大股東為深圳市騰訊計算機系統有限公司。