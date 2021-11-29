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大陸擬推網路新規 確保廣告頁面能一鍵關閉

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸擬推網路新規，確保廣告頁面能一鍵關閉。星島網
大陸擬推網路新規，確保廣告頁面能一鍵關閉。星島網

大陸擬針對網路推出新規。大陸國家市場監管總局26日發布「互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）」（簡稱意見稿），指出以啟動播放、視訊插播、彈出等形式發布的網路廣告，應明顯標明關閉標誌，確保一鍵關閉，不得有「沒有關閉標誌或者需要倒計時結束才能關閉」等情形。

「意見稿」針對當前大陸網路廣告發展新情況和新型態，明確將以網路直播等方式直接或間接地推銷商品或者服務的商業廣告、跨境電商廣告納入調整範圍；進一步強化對彈出廣告「一鍵關閉」、植入廣告等領域的制度規定。

「意見稿」指出，以啟動播放、視訊插播、彈出等形式發布的網路廣告，應當明顯標明關閉標誌，確保一鍵關閉，不得有下列情形，包括沒有關閉標誌或需要倒數計時結束才能關閉；關閉標誌虛假、無法清晰辨識或定位；實現單個廣告的關閉，須經過兩次以上點擊；在瀏覽同一頁面的過程中，關閉後繼續彈出廣告；其他影響一鍵關閉的行為。同時，不得以欺騙、誤導方式誘使用戶點擊廣告。

針對直播帶貨，「意見稿」提出，網路直播內容構成商業廣告的，相關直播間營運者、直播行銷人員應當履行互聯網廣告經營者、廣告發布者或廣告代言人的責任和義務；不得利用網路直播發布醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械或者保健食品廣告。

此外，「意見稿」強化了網路平台經營者責任，明確了平台經營者配合廣告監測、協助監管、提供統計數據等義務。

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