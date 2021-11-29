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微博宣布香港發售1100萬股股份 最高發行價1404元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
微博29日宣布，將發售1,100萬股股份，集資規模最高至42.68億港元（約新台幣154.5億元）。（圖／取自知乎）
微博29日宣布，將發售1,100萬股股份，集資規模最高至42.68億港元（約新台幣154.5億元）。（圖／取自知乎）

大陸社交媒體平台微博29日宣布，將發售1,100萬股股份，每股最高公開發售價為388港元（約新台幣1404元），集資規模最高至42.68億港元（約新台幣154.5億元）。

路透報導，據該公司招股書顯示，微博是次發售股份，其中一半為新股，另一半為新浪出售的舊股。扣除新浪減持股份，微博自全球發行在扣除開支後的募集資金淨額約20.04億港元（約新台幣72.54億元）。

微博發售股份其中一成供香港散戶認購，九成為國際配售。

該公司表示，擬將約45%集資所得用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度、約25%用於研發以提升用戶體驗及變現能力、20%用於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購，其餘10%作為營運資金。

微博將從29日開始香港公開發售，周四（12月2日）中午截止認購，並於下周三開始在香港聯交所買賣，上市編號為「9898」。

香港 社交

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