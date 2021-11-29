長春汽車城 衝供應鏈

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

長春汽車產業供應鏈發展大會27日舉行，長春市市長王子聯表示，當地正在著力打造零部件產業集群，到2025年，本地配套率爭取突破60%。

中新社報導，吉林是中國大陸汽車大省，產業核心在省會長春，大眾、奧迪、豐田等全球知名汽車廠商與一汽集團設有合資企業。今年對汽車產業是極具挑戰的一年，受新冠肺炎疫情反覆、原材料價格上漲、晶片短缺、供電緊張等影響，汽車產業面臨多重壓力和考驗。

中國一汽集團公司總經理邱現東表示，產業鏈、供應鏈的安全穩定是構建新發展格局基礎。一汽將以整車企業與零部件企業為主體，以長春國際汽車城、（吉林省）各市州汽車產業配套基地為依託，以高校、科研院所、金融機構等為支撐，打造更安全可靠汽車業供應鏈。

王子聯表示，面對衝擊，長春與一汽集團共克時艱。汽車零部件企業要積極搶訂單、促生產，全力保障供應鏈暢通，搶抓晶片供應緩解的契機，跟上一汽產能，滿負荷生產、高效率供應。

王子聯說，外埠零部件企業要加快本地建廠、就近配套，深化與吉林省各市州的合作。

新冠肺炎 疫情 奧迪

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