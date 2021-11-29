幸福城市珠海 打造高檔遊艇業

廣東珠海是珠三角中海洋面積最大、島嶼最多、海岸缐最長的城市，擁有中國大陸「十大具幸福感城市」的美譽。憑藉著一年四季溫暖舒適的氣候特徵，珠海匯聚遊艇相關產業，被視為「遊艇之都」，其海域廣闊、海島資源豐富，又毗鄰港澳，具有發展遊艇旅遊行業的天然優勢，吸引許多海內外遊艇企業前來投資。

珠海遊艇旅遊協會，以來自各地遊艇企業為主，打造一站式服務平台，豐富珠海旅遊資源。珠海遊艇旅遊協會會長方榮周表示，協會目前有120多家企業，包括從事遊艇設計、生產、銷售等，形成一個完善的產業鏈，「我們珠海遊艇基地，在2002年引進第一家台灣遊艇企業落地珠海，目前成為大陸最大、檔次最高的遊艇產業。」

其中，珠海市九洲航海文化有限公司也是成員之一，致力於海洋休閒運動發展，打造海上運動競賽中心和運動休閒中心。九洲航海文化總經理郭熱彬表示，九洲航海文化，除了船員培訓外，還有賽事舉辦、泊位出租、遊艇推廣等各項業務，「身為主辦單位、承辦單位，我們每年都會舉辦全國大型帆船賽事等，比賽項目多種多樣，都是從九洲碼頭這裡出發的。」

珠海市生活薈發展有限公司，以豪華遊艇為特色。生活薈遊艇俱樂部總經理黃成發說，「俱樂部主要是以設計、造船為主，最重要的是珠海海島旅遊觀光，因為珠海是一個非常有特色的城市，海島優美，環境特別好，有著『百島之城』稱號。」

此外，他提到俱樂部有設計雙體遊艇，優點就在於寬鬆舒服、使用範圍廣，這樣乘客乘坐遊艇時就不會感到太局限，遊艇在出島後也有很多遊玩的地方，例如海釣、摩托艇、划槳等海上活動，並且遊艇上的設施也很齊全，「很歡迎大家來乘坐遊艇放鬆心情、感受珠海與生活的美。」

對於未來，珠海遊艇旅遊協會會長方榮周表示，珠海遊艇產業與汽車產業一樣，會有一個爆發性的增長，目前珠海各港口受到良好規畫，像是日月貝碼頭，未來規畫可容納700多艘高級遊艇停泊，提供市民、遊客休閒旅遊的基地，「珠海遊艇產業還在壯大，相信日後會給人們帶來更享受更豐富的體驗。」