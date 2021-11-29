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第三家徵信機構 可望獲批

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）26日發布消息稱，其受理了錢塘徵信有限公司（籌）（下稱「錢塘徵信」）的個人徵信業務申請，根據「徵信業管理條例」「徵信機構管理辦法」等規定，將錢塘徵信有限公司（籌）相關情況予以公示。

中新社報導，這意味著，中國人民銀行或將發出第三張個人徵信牌照，錢塘徵信有望成為繼百行徵信、朴道徵信之後，第三家獲批的市場化個人徵信機構。

根據中國人民銀行公布的錢塘徵信相關情況，其註册地在浙江省杭州市，註册資本為人民幣十億元。

值得注意的是錢塘徵信的主要股東及所持股份：浙江省旅遊投資集團有限公司、持股35%；螞蟻科技集團股份有限公司、持股35%；傳化集團有限公司、持股7%；杭州市金融投資集團有限公司、持股6.5%；浙江電子口岸有限公司、持股6.5%；杭州溪樹企業管理合夥企業（有限合夥）、持股10%。

中國人民銀行行長易綱此前表示，人行發布的「徵信業務管理辦法」明確個人信用信息的邊界，對個人信用信息的採集、加工、提供等全流程進行了規範。

此外，還要求金融科技公司全面剝離與個人徵信相關的業務，通過持牌個人徵信機構向金融機構提供信用信息服務。

中國人民銀行 信用

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